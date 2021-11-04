Кемерово, , 07:54 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 4 ноября, медицинскую помощь получает 2181 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 17 394 человека», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 64 857 случаев заражения коронавирусом, 61 199 человек выздоровели, 1477 пациентов скончались.

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