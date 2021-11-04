Кемерово, , 07:47 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 4 ноября, за прошедшие сутки выявлено 312 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 309 случаев.

Коронавирус Permkrai.ru

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«Новокузнецк — 46, Кемерово — 42, Белово — 27, Междуреченск — 27, Прокопьевск — 24, Юрга — 22, Мыски — 21, Осинники — 21, Анжеро-Судженск — 18, Киселевск — девять, Калтан — восемь, Новокузнецкий МР — семь, Ленинск-Кузнецкий — шесть, Беловский МО — шесть, Полысаево — пять, Тайга — пять, Гурьевский МО — пять, Яйский МО — три, Яшкинский МО — три, Юргинский МО — два, Прокопьевский МО — два, Кемеровский МО — два, Краснобродский — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 259 пациентов выздоровели, четверо скончались.