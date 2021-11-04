Москва, 4 ноября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Средняя стоимость новых автомобилей в России до конца 2021 года вырастет на 4−5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования «Банкавто» (цифровая платформа «РГС Банка»).

Zimbio.com Авторынок

Цены на новые автомобили в России неуклонно росли в первые девять месяцев текущего года. Эксперты ожидают, что эта тенденция сохранится и в оставшемся квартале.

«Прайс-листы в формате рекомендуемых розничных цен на большинство моделей еще подрастут до конца года в пределах 4−5%», — говорится в исследовании.

Ожидаемый рост цен объясняется сохранением дефицита на фоне повышенного спроса. Нехватка новых автомобилей у дилеров возникла вследствие дефицита электронных компонентов, с которым столкнулись все мировые производители.

В исследовании отмечается, что автомобилестроительным компаниям ещё не удалось разрешить проблему сбоев в цепочке поставок. Улучшение ситуации ожидается во второй половине 2022 года. При этом участники рынка считают, что полное решение этой проблемы будет найдено не ранее 2023 года.