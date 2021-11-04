Челябинск, , 07:40 — REGNUM В Челябинской области вводятся QR-коды для посещения магазинов, имеющих площадь торгового зала более 400 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

QR-код

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Ограничение вводится с 8 ноября. Кроме того, такие коды будут нужны для посещения развлекательных, зрелищных, досуговых, культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области растёт число выявленных носителей коронавируса. Каждый день только от COVID-19 умирают порядка 30 человек.