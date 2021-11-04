Вашингтон, 4 ноября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Расследование, которое проводилось Пентагоном после гибели десяти гражданских лиц из-за авиаудара американских военных в Кабуле, не выявило незаконных действий. Об этом заявил генеральный инспектор ВВС США генерал Сами Саид 3 ноября на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Он отметил, что атака была совершена «в целях самообороны». Генерал признал, что в процессе изучения дела было подтверждены «неточности при нанесении» удара, а также «ошибки при информировании и нарушение коммуникации», что привело к гибели мирных граждан.

Саид допустил, что военнослужащих, которые участвовали в операции, могут привлечь к ответственности, но заниматься этим будет Центральное командование США.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа американский беспилотник нанес удар по пригороду Кабула, из-за которого погибли трое мужчин и семь детей. В Пентагоне заявили, что военные США целились по автомобилю со взрывчаткой, который якобы планировала использовать для теракта группировка «ИГ в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).