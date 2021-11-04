Вашингтон, 4 ноября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Личные данные 45 млн анонимных пользователей VPN-сервисов оказались в свободном доступе в сети интернет. Об этом 4 ноября сообщает телеграм-канал «Утечки информации».

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В открытый доступ попали логины, пароли, IP-адреса и идентификаторы устройств, а также адреса электронной почты, даты регистрации, обновления профиля более 45 млн пользователей мобильных VPN-сервисов. База включает данные с 2017 по 2021 годы, из них 800 тыс. записей принадлежат российским гражданам.

Жертвами утечки стали пользователи сервисов FreeVPN.org и DashVPN.io. Оба сервиса являются собственностью международной компании ActMobile Networks со штаб-квартирой в США.

Уточняется, что данные находились в открытом доступе на одном из теневых сервисов и выложены были туда ещё неделю назад.

Напомним, VPN-приложения используются для подмены реального IP-адреса, чтобы посещать веб-ресурсы, недоступные в стране пользователя, и частично скрывать данные о собственных устройствах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эксперт журнала Forbes по кибербезопасности Зак Доффман призвал пользователей смартфонов на операционной системе Android срочно удалить «очень опасное» приложение.