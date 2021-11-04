Пекин, 4 ноября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Новая группа китайских спутников серии Yaogan-32 успешно размещена на околоземной орбите. Об этом сообщает газета China Daily.

Sparktour Космодром Цзюцюань

Запуск космических аппаратов проводился 3 ноября с космодрома «Цзюцюань». Для пуска использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-2C» (Long March-2C).

Спутники серии Yaogan-32 разработаны компанией Aerospace Dongfanghong Satellite. Спутники этой серии используются для обнаружения электромагнитного излучения и проведения связанных с ним технических испытаний.

Ранее Китай вывел на орбиту первую группировку спутников этой серии. Прошедший запуск стал 394-м для ракет носителей семейства «Чанчжэн».