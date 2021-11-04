Копенгаген, , 07:15 — REGNUM Информацией о незаконности убийства 15−17 млн норок в ноябре 2020 года в Дании не владела датский премьер-министр Метте Фредериксен на момент принятия указанного решения. Об этом она заявила 3 ноября на пресс-конференции.

Метте Фредериксен News Oresund

Глава правительства выразила мнение, что «в кризисной ситуации не стоит бояться принимать такие решения».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года все норки, содержащиеся на фермах Дании были умерщвлены из-за опасений распространения коронавируса по стране. В середине июля завершилась двухмесячная эксгумация тел убитых млекопитающих, тушки которых было решено уничтожить через сожжение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дании завершат работы по эксгумации убитых норок