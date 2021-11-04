Тегеран, , 07:51 — REGNUM Угрозы никогда не действовали против Исламской Республики, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана, отметив, что США являются главным виновником текущего состояния СВПД и должны извлечь уроки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 ноября.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в своем твиттере написал: «Угрозы никогда не работали против Ирана. Предполагаемые американские варианты уже были опробованы в нашем регионе. В результате катастрофические поражения США и беспорядок, оставленный для решения другими, очевидны для всех».

«Как главный виновник нынешнего состояния СВПД, США должны извлечь уроки», — сообщил высокопоставленный дипломат.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в своем твиттере указал на возобновление переговоров по СВПД в Вене, заявив: «Цель переговоров — не разговор ради разговора, а достижение ощутимых результатов на основе уважения взаимных интересов. Группа стран 4+1 должна быть готова к переговорам, основанным на взаимных интересах и правах».