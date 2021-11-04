Тегеран, , 07:55 — REGNUM 3 ноября иранский представитель здравоохранения заявил, что новая вакцина против гриппа местного производства поступила на внутренний рынок страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генеральный директор Департамента медицины при Управлении по контролю за продуктами и лекарствами Ирана (FDA) Сайед Хайдар Мохаммади заявил, что в настоящее время произведено до 200 000 доз вакцины против гриппа, при этом в будущем данный показатель будет лишь расти.

Мохаммади подчеркнул, что вакцину против гриппа можно купить в аптеках по всей стране по цене 213 000 туманов (менее 15 долларов США).

Представитель министерства здравоохранения заявил, что вакцина против гриппа основана на рекомбинантном белке и является второй рекомбинантной вакциной против гриппа в мире, отметив, что вакцина иранского производства более эффективна, чем другие платформы.

Он выразил надежду, что вакцина против гриппа местного производства удовлетворит внутреннюю потребность в вакцине, при этом не будет необходимости импортировать вакцину из-за рубежа.