Тегеран, 4 ноября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Пакистан снял ограничения на поездки из Исламской Республики Иран, объявив о новых условиях для авиаперевозок в страну. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 ноября.

Национальный командный оперативный центр на совещании принял решение ослабить ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, после введения обязательной вакцинации для въезжающих путешественников.

Соответственно, шесть стран, включая Исламскую Республику Иран, которая ранее была включена в список С с запретом на авиаперелеты в Пакистан, были исключены из списка.

«Входящий воздушный трафик будет работать в полном объеме с 10 ноября 2021 года», — говорится в заявлении командного центра.

В нем отмечается, что иностранные и пакистанские пассажиры должны быть вакцинированы, при этом любой человек старше 6 лет должен иметь отрицательный результат ПЦР-теста до посадки.

Армения, Коста-Рика, Болгария, Ирак и Мексика останутся в списке C, при этом запреты на авиаперелеты из этих стран в Пакистан сохранятся. Монголия, Словения, Таиланд, Тринидад и Тобаго и Украина также были названы Пакистаном странами высокого риска из-за вспышки вируса COVID-19.