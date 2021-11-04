Дамаск, , 07:01 — REGNUM Удары военно-воздушные сил Израиля, нанесенные в ночь на 3 ноября по пригороду сирийской столицы Дамаска, были якобы нацелены на склады с оружием и боеприпасами проиранских шиитских отрядов. Об этом передал телеканал Al Hadath.

Израильский солдат Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, речь идет об объектах подразделений, которые воюют на стороне правительственной армии Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что два истребителя ВВС Израиля атаковали объекты сирийских войск в провинции Дамаск.

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