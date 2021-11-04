Дамаск, 4 ноября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Удары военно-воздушные сил Израиля, нанесенные в ночь на 3 ноября по пригороду сирийской столицы Дамаска, были якобы нацелены на склады с оружием и боеприпасами проиранских шиитских отрядов. Об этом передал телеканал Al Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Израильский солдат

По информации журналистов, речь идет об объектах подразделений, которые воюют на стороне правительственной армии Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что два истребителя ВВС Израиля атаковали объекты сирийских войск в провинции Дамаск.