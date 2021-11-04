Тегеран, , 08:02 — REGNUM 3 ноября Корпус стражей Исламской революции (КСИР) опубликовал заявление, в котором подробно описана операция, в ходе которой военно-морские силы КСИР предотвратили нападение сил США на иранский танкер с целью конфискации нефти. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

КСИР заявил, что четкие и неоспоримые изображения этой операции будут опубликованы в течение нескольких дней.

По данным местных СМИ, США захватили иранский нефтяной танкер в Оманском заливе, переправили его нефть на другой танкер и увезли танкер в неизвестном направлении. Тем не менее, силам КСИР в ходе тактической операции удалось взять танкер под свой контроль.

Позднее американские вооруженные силы преследовали танкер на вертолетах и военных кораблях, однако не смогли захватить его.

В заявлении КСИР отмечается, что танкер вошел в территориальные воды Ирана и пришвартовался в порту Бандар-Аббас в 8:00 по местному времени.