Тегеран, , 08:09 — REGNUM 3 ноября иранский председатель парламентской группы дружбы Иран-Узбекистан заявил, что визит иранской делегации в Узбекистан готовит почву для укрепления двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Парламентский визит состоялся по приглашению избирательного штаба Узбекистана», — сообщил Голамреза Нури-Кезелже на пресс-конференции в Тегеране.

Целью поездки иранской парламентской делегации стало проведение переговоров с узбекскими официальными лицами и наблюдение за ходом выборов в Узбекистане.

«В ходе визита иранской делегации обе стороны рассмотрели пути расширения экономического, парламентского и политического сотрудничества», — подчеркнул чиновник.

Представители двух стран также подчеркнули необходимость увеличения объема финансового обмена, а также выразили намерение впредь сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что президентские выборы в Узбекистане состоялись 24 октября 2021 года.