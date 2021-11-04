Тегеран, , 08:10 — REGNUM 3 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 126 763, причем 160 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 147 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 126 763», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 10 363 новых случая заражения COVID-19, при этом 1353 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 547 349 пациентов из общего числа 5 954 962 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 3789 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 53 310 456 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.