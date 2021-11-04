Тегеран, , 08:11 — REGNUM 3 ноября секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Али Шамхани написал в твиттере, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не желает никого заверять, что его страна не повторит выход из ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В серии твитов Шамхани сравнил нынешнюю ситуацию с войной, навязанной Ирану иракским режимом Баас в 1980—1988 годах, отметив, что приглашение к переговорам в военное время и в настоящее время в чем-то похоже.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности сообщил, что в военное время иранские солдаты защищали исламскую страну, чтобы сегодня иранские ученые могли спокойно продолжать ядерную деятельность в мирных целях.

Он также упомянул в другом твите, что со стороны агрессора не было никаких признаков сожаления, и теперь бессильный президент США не хочет предоставлять никаких гарантий. «Поэтому, если текущая ситуация не изменится, результат переговоров будет очевиден заранее», — отметил Шамхани.

«Разница между сегодняшним днем и военным временем заключается в том, что благодаря Исламской революции мощь и сопротивление Ирана не подвергаются сомнению», — подчеркнул иранский представитель.