Иркутск, , 06:58 — REGNUM Место крушения самолёта Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» под Иркутском засняли с воздуха. На кадрах, предоставленных пресс-службой правительства Приангарья, снятых с вертолёта, видно, что судно упало в лесистой местности, оставив за собой широкую просеку из поломанных деревьев.

Место крушения Ан-12 авиакомпании «Гродно» под Иркутском Цитата из видео

Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение военно-транспортного самолёта АН-12 под Иркутском — трансляция»

Сам самолёт после падения выгладит, как куча белых обломков. Напомним, что аэропорт Иркутска, где намеревался приземлиться самолёт, находится в городской черте. Вероятно, ситуация была очень опасной.

Как сообщало ИА REGNUM, В Иркутской области вечером, 3 ноября, потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-12 авиакомпании «Гродно» (Белорусия), выполняющий рейс из Якутска в Иркутск. Погибшими оказались пятеро членов экипажа и четверо пассажиров, сопровождавших некий груз.

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