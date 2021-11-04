Тегеран, 4 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. На пороге 13 абана (4 ноября) по иранскому календарю в школах по всему Ирану прозвенел звонок против высокомерия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальные лица страны выдвинули следующий лозунг по случаю Национального дня протеста: «Стойкость и национальное сопротивление иранской нации являются ключом к падению высокомерной гегемонии США».

Иранские официальные лица, директора школ и студенты приняли участие в церемониях, соблюдая протоколы здравоохранения в условиях вспышки пандемии COVID-19.

4 ноября отмечается захват посольства США в Тегеране в 1979 году. Этот день также известен как День студентов или Национальный день протеста против глобального высокомерия.

Церемония по случаю Национального дня протеста против глобального высокомерия пройдет перед бывшим посольством США. Генерал-майор Хоссейн Салаами, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), выступит во время церемонии с торжественной речью.