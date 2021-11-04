Тегеран, 4 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. 3 ноября посол Нигерии в Тегеране Якубу Сантураки Сулейман объявил, что его страна приветствует расширение отношений с Исламской Республикой Иран в области хаджа и паломничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сантураки Сулейман сделал эти замечания на встрече, состоявшейся в Тегеране с представителем Верховного лидера по делам хаджа и паломничества Ходжатолесламом Абдольфаттахом Наввабом.

По данным информационного центра Иранской организации хаджа и паломничества, посол Нигерии охарактеризовал связи Абуджи и Тегерана как хорошие.

«Несомненно, Нигерия намерена использовать опыт Ирана в деле хаджа и паломничества», — отметил он.

Он также подчеркнул, что мусульмане мира с большим уважением относятся к Верховному лидеру Исламской революции аятолле Сейеду Али Хаменеи. Посол Нигерии далее заявил, что развитие отношений принесет пользу обеим странам.

Со своей стороны, Навваб отметил, что религиозные и культурные общности между Ираном и Нигерией являются отличной основой для укрепления двусторонних связей.