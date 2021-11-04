Тегеран, 4 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Сорайя Мотахарния, учительница из иранской провинции Курдистан, вошла в число 10 финалистов премии Global Teacher Prize, присуждаемой Фондом Варки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 ноября.

Всемирная премия учителя составляет сумму в один миллион долларов и вручается лучшему учителю в мире, выбранному из числа 10 финалистов. Финалисты, в свою очередь, выбираются из числа 50 лучших учителей, номинированных со всех уголков мира, как в сельских районах, так и в городских школах.

Ранее на премию был номинирован иранский учитель по имени Фердоус Хаджиан, который был широко известен среди иранских детей как дядя Фердоус за его выступление в детской программе на государственном телевидении Ирана.

Мотахарния рассказала в интервью IRNA, что она в течение 26 лет работала учительницей в отдаленных деревнях в жаркие и холодные дни только для того, чтобы видеть, как ученики улыбаются.

Проводя последние дни своей карьеры учителя, она сообщила, что ежегодно меняла место работы, чтобы убедиться, что ни один ученик не был лишен грамотности из-за проволочек в образовательной сфере или бедности.