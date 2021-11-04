Токио, 4 ноября 2021, 06:53 — REGNUM Исполнять обязанности главы МИД Японии, совмещая таким образом сразу две должности, будет премьер-министр страны Фумио Кисида. Об этом 4 ноября сообщил журналистам сам глава правительства Японии.
Исполнять обязанности министра внутренних дел Японии Кисида будет до того момента, пока на эту должность не будет назначен новый министр. Премьер-министр заявил, что намерен без промедлений приступить к реализации намеченного политического курса, после того как его партия получила поддержку большинства избирателей на выборах в нижнюю палату парламента.
Кисида уточнил, что глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в случае его утверждения на пост генсекретаря правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), покинет пост руководителя внешнеполитического ведомства.
Особая сессия парламента назначена на 10 ноября. Новый парламент изберёт премьер-министра страны, а он, в свою очередь, сформирует новое правительство.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Японии Мотэги выразил надежду на то, что его преемник продолжит продвигать переговорный процесс с Россией.
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