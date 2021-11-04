Токио, 4 ноября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Исполнять обязанности главы МИД Японии, совмещая таким образом сразу две должности, будет премьер-министр страны Фумио Кисида. Об этом 4 ноября сообщил журналистам сам глава правительства Японии.

Kishida.gr.jp Фумио Кисида

Исполнять обязанности министра внутренних дел Японии Кисида будет до того момента, пока на эту должность не будет назначен новый министр. Премьер-министр заявил, что намерен без промедлений приступить к реализации намеченного политического курса, после того как его партия получила поддержку большинства избирателей на выборах в нижнюю палату парламента.

Кисида уточнил, что глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в случае его утверждения на пост генсекретаря правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), покинет пост руководителя внешнеполитического ведомства.

Особая сессия парламента назначена на 10 ноября. Новый парламент изберёт премьер-министра страны, а он, в свою очередь, сформирует новое правительство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Японии Мотэги выразил надежду на то, что его преемник продолжит продвигать переговорный процесс с Россией.