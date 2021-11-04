Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Коммерческие запасы нефти в США увеличились с 23 по 29 октября выросли на 3,3 млн баррелей и составили 434,102 млн баррелей. Об этом 3 ноября сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем согласно прогнозам аналитиков, которые были опрошены агентством Bloomberg, ожидалось, что резервы сырья в стране вырастут на 2,25 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября американский президент Джо Байден заявил, что резкий рост цен на бензин в США был спровоцирован решением ОПЕК ограничить уровень нефтедобычи.

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