Вашингтон, 4 ноября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Коммерческие запасы нефти в США увеличились с 23 по 29 октября выросли на 3,3 млн баррелей и составили 434,102 млн баррелей. Об этом 3 ноября сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вместе с тем согласно прогнозам аналитиков, которые были опрошены агентством Bloomberg, ожидалось, что резервы сырья в стране вырастут на 2,25 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября американский президент Джо Байден заявил, что резкий рост цен на бензин в США был спровоцирован решением ОПЕК ограничить уровень нефтедобычи.