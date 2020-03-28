4 Ноября
 
6:45

Место крушения самолёта Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» в Иркутской области засняли с воздуха.

Пресс-служба правительства Иркутской области.

6:43

На месте крушения самолёта Ан-12 под Иркутском найден второй «чёрный ящик»

Параметрический бортовой самописец («чёрный ящик») был найден на месте крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области.

6:42

Обнародованы новые фамилии жертв катастрофы с АН-12 в Приангарье

Власти Иркутской области намерены выяснить, что за груз перевозили в военно-транспортном самолёте АН-12, рухнувшем накануне, 3 ноября близ иркутского аэропорта. Не исключено, что речь идёт о чем-то особо ценном.