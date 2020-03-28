В Иркутской области вечером, 3 ноября, потерпел крушение военно-транспортный самолёт АН-12 авиакомпании «Гродно» (Белорусия), выполняющий рейс из Якутска в Иркутск.

Трагедия произошла в семи километрах от аэропорта после второй попытки совершить посадку для дозаправки. При ударе о землю борт загорелся.

Погибли, как выяснилось, не шесть, а девять человек: пятеро членов экипажа и четверо сопровождавших. Не исключено, что они перевозили какой-то особо ценный груз. Поисковая операция продолжается. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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