Пекин, , 06:36 — REGNUM Урегулирование иранской ядерной проблемы с помощью политических и дипломатических средств обсуждалось в ходе телефонных переговоров заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и замглавы МИД Китая Ма Чжаосюя 3 ноября. Об этом сообщило на своем сайте китайское внешнеполитическое ведомство.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники разговора обменялись мнениями по указанному вопросу и достигли общей позиции. Они отметили, что ситуация с иранской ядерной программой находится на важном этапе. В связи с этим все стороны кризиса должны прикладывать совместные усилия для возврата к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Вместе с тем представитель Китая подчеркнул, что все участники процесса должны уважать и учитывать интересы друг друга, а также занимать гибкую и прагматичную позицию. Кроме того, Рябков и Ма договорились развивать стратегическое сотрудничество РФ и КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 2ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что группа стран «4+1» должна быть готова провести конструктивные переговоры, базирующиеся на взаимных интересах.

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