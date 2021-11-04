Иркутск, , 06:27 — REGNUM Параметрический бортовой самописец («чёрный ящик») был найден на месте крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолёт Ан-12 Pavel Adzhigildaev

Два самописца, речевой и параметрический, были найдены на месте крушения самолёта. Речевой самописец был изъят ранее, второй бортовой самописец, параметрический, обнаружен в хвостовой части самолёта. Второй самописец тоже будет изъят. На месте происшествия работают сотрудники Следственного Комитета РФ.

Напомним, самолёт Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», летевший из Якутска, потерпел крушение под Иркутском возле населённого пункта Пивовариха. На борту самолёта находились девять человек, из них пятеро членов экипажа и четверо пассажиров, сопровождавших груз.

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