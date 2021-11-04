Эр-Рияд, , 06:21 — REGNUM Применение вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Pfizer для прививок детям в возрасте от 5 до 11 лет разрешили власти Саудовской Аравии. Об этом 3 ноября сообщил на своем сайте фармацевтический регулятор королевства.

Вакцина компании Pfizer Tim Reckmann

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В заявлении учреждения отмечается, что препарат соответствует «особым нормативным требованиям и прошел все необходимые клинические испытания».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября власти США согласовали вакцину Pfizer для прививок от COVID-19 среди детей 5−11 лет.

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