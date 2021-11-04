Нью-Йорк, США, , 06:09 — REGNUM Совет безопасности Организации Объединённых наций (ООН) призвал привлечь к ответственности организаторов теракта у госпиталя в Кабуле. Об этом сказано в распространённом 3 ноября заявлении.

Совбез ООН Un.org

Совет Безопасности «решительно осудил» нападение на людей у здания госпиталя в Кабуле, совершённое террористами 2 ноября и отметил важность привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров теракта.

Члены Совбеза ООН призвали страны-участники к активному сотрудничеству по данному делу со всеми соответствующими структурами в рамках обязательств, предусмотренных международным правом и резолюциями Совбеза ООН.

Напомним, теракт возле здания госпиталя, расположенного в квартале Вазир-Акбар-Хан в Кабуле, произошёл 2 ноября. Террористы устроили серию взрывов, а затем совершили нападение на здание. В результате теракта погибли как минимум 25 человек, были ранены около 40.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ответственность за теракт возле госпиталя в Кабуле взяла на себя радикальная террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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