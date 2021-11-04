Вирджиния, США, , 05:44 — REGNUM Три женщины погибли, ещё две пострадали в результате стрельбы в американском штате Вирджиния. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.

Стрельба Lisa Roe

Инцидент со стрельбой произошёл около 18:00 по местному времени в городе Норфолк. По предварительным данным, причиной стрельбы мог быть конфликт, возникший на бытовой почве. Уточняется, что мужчина, подозреваемый в стрельбе, скрылся с места происшествия.

Личность подозреваемого была установлена, по данным полиции, он является родственником одной из погибших женщин. Позднее, около 22:25 по местному времени мужчина был задержан сотрудниками полиции. Две пострадавшие женщины были госпитализированы, информация об их состоянии не разглашается.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Начальник местной полиции попросил откликнуться возможных очевидцев инцидента.

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