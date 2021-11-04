Иркутск, , 05:25 — REGNUM По уточнённым данным, девять человек находилось на борту Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области. Об этом 4 ноября сообщил первый заместитель руководителя ГУ МЧС по региону Андрей Рябоволов в ходе заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Ан-12 (сс) Papas Dos

Представитель авиакомпании «Гродно» уточнил, что на борту самолёта находились девять человек. Из них пять членов экипажа и четыре человека, сопровождавших груз. Их девяти человек четверо являются гражданами России, трое — Белоруссии, двое — граждане Украины.

На настоящее время найдены и отправлены на экспертизу останки шести человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предварительной причиной крушения самолёта Ан-12 под Иркутском названо обледенение руля высоты и элементов механизации крыла воздушного судна.

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