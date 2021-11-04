Токио, 4 ноября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Как минимум четыре ребёнка пострадали в результате наезда на них автомобиля в японской префектуре Окаяма. Об этом 4 ноября сообщает агентство Kyodo.

ДТП

Авария произошла в городе Содзя. Автомобиль по неустановленной пока причине въехал в группу детей дошкольного возраста, которые шли по тротуару. Госпитализированы как минимум четыре ребёнка, среди них есть дети с тяжёлыми травмами.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате ДТП с участием трёх автомобилей в Чечне.