Саратов, 4 ноября, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Спасателям удалось локализовать пожар на четвёртом этаже здания бывшей гостиницы в Саратове. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Kurganobl.ru Пожар

Локализация пожара была объявлена в 03:06 (02:06 мск). По уточнённым данным, площадь горения составила 1700 кв. метров. Угроза обрушения здания отсутствует.

Уточняется, что здание аварийное, входы в него были заварены металлическими конструкциями, пожарные лестницы и лестничные марши отсутствовали. Это сильно затрудняло работу пожарных.

Также отмечается, что существовала угрозы перехода пламени на соседнее здание поликлиники, но эту опасность удалось предотвратить. На месте пожара работают 19 единиц основной и специальной пожарной техники, 110 человек личного состава. Пострадавших в результате пожара нет, причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном пожаре в здании бывшей гостиницы в Саратове.