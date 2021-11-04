Вашингтон, 4 ноября, 2021, 04:32 — ИА Регнум. Неполадки в работе социальных сетей Instagram и Facebook были устранены после крупного сбоя. Об этом 4 октября свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Libyaakhbar.com Компания Facebook

По данным сервиса, количество отчётов о сбоях в работе Instagram и Facebook от пользователей значительно снизилось к вечеру 3 ноября. Наибольшее количество жалоб на работу соцсетей поступило от пользователей из Великобритании, Германии и США.

Также об исправлении неполадок сообщил в Twitter PR-отдел социальной сети Instagram.

«И мы вернулись! Проблема была исправлена, поэтому, если раньше у вас были затруднения с личными сообщениями, теперь все должно быть в порядке», — сказано в записи.

Стоит отметить, что сбой стал уже третьим за последний месяц для сервисов, владельцем которых является компания Facebook, которая после ребрендинга носит название Meta.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбоях в работе социальной сети Instagram.