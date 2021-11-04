Instagram и Facebook восстановили работу после многочасового сбоя
Вашингтон, 4 ноября, 2021, 04:32 — ИА Регнум. Неполадки в работе социальных сетей Instagram и Facebook были устранены после крупного сбоя. Об этом 4 октября свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По данным сервиса, количество отчётов о сбоях в работе Instagram и Facebook от пользователей значительно снизилось к вечеру 3 ноября. Наибольшее количество жалоб на работу соцсетей поступило от пользователей из Великобритании, Германии и США.
Также об исправлении неполадок сообщил в Twitter PR-отдел социальной сети Instagram.
«И мы вернулись! Проблема была исправлена, поэтому, если раньше у вас были затруднения с личными сообщениями, теперь все должно быть в порядке», — сказано в записи.
Стоит отметить, что сбой стал уже третьим за последний месяц для сервисов, владельцем которых является компания Facebook, которая после ребрендинга носит название Meta.
Ранее ИА REGNUM сообщало о сбоях в работе социальной сети Instagram.