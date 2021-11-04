Москва, , 04:14 — REGNUM За прошедшие сутки специалисты лесопожарных служб ликвидировали пять природных пожаров на территории России. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар geralt

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства на территории России за сутки было ликвидировано пять природных пожаров общей площадью 63 га. Из них три пожара действовало на территории Еврейской автономной области, один пожар в Приморском крае и один пожар на территории Хабаровского края.

В ликвидации пожаров были задействованы 174 человека и 37 единиц спецтехники, а также два воздушных судна. Мониторинг лесопожарной обстановки с воздуха вели 15 воздушных судов. Пожароопасный сезон был открыт в 29 регионах России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации десяти природных пожаров за сутки специалистами лесопожарных служб в России.

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