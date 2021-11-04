Москва, 4 ноября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Бывший сенатор от штата Пенсильвания (США), политолог Брюс Маркс считает, что лучшей кандидатурой для налаживания отношений между США и Россией является действующий глава ЦРУ Уильям Бёрнс. Об этом он 3 ноября сообщил в беседе с РЕН ТВ.

Уильям Бёрнс cia.gov Директор ЦРУ

По мнению политолога, на переговоры в Россию могли бы отправиться госсекретарь США Энтони Блинкен, а также вице-президент Камала Харрис, однако Бёрнс лучше остальных знает страну, с которой возникли «трудности в отношениях».

«Уилл Бернс был послом в России, он прекрасно знает страну. Я лично с ним знаком, он хороший человек. И он именно та кандидатура, которую правильнее всего было отправить налаживать отношения с Россией», — объяснил Маркс.

Недавний визит главы ЦРУ в Москву, по словам политолога, свидетельствует о том, что администрация США решила «использовать его знания о России». «Просто так главу ЦРУ не отправляют в Россию, а если и делают, то только по каналам безопасности», — сказал Маркс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 3 ноября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин встретился в Москве с главой ЦРУ США Уильямом Бёрнсом.