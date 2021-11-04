Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Сотни белохвостых оленей, заражённых коронавирусом, были выявлены учёными из университетов штатов Пенсильвания и Айова в США. Результаты исследований были опубликованы 3 ноября на портале biorxiv.

Олень

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В рамках исследования специалисты с апреля 2020-го по январь 2021 года отбирали особей для тестирования в университете Айова и выяснили, что 80% парнокопытных были заражены коронавирусом SARS-CoV-2. Учёные предполагают, что вирус мог передаться животным от людей, но на настоящий момент неизвестно, каким образом человек мог заразить животных.

Результаты исследования вызвали беспокойство у экспертов. Специалисты считают, что экспансия вируса среди животных в Северной Америке может затруднить борьбу с ним. Существует опасность, что животные могут превратиться в хранилище новых мутаций SARS-CoV-2. В таком случае у вируса возможно повышение вирулентности и приобретение новых свойств, благодаря которым он сможет «обходить» существующие вакцины.

«Если олени смогут передавать вирус людям — это поменяет правила игры», — отметил в беседе с The New York Times ветеринар из университета Висконсин-Мэдисон Тони Голдберг.

Как возможный вариант решения проблемы учёные предложили прививать оленей вакциной от коронавируса. При этом уточняется, что прививать множество парнокопытных, мигрирующих по континенту, было бы очень непрактичным шагом. Именно поэтому специалисты предлагают ревакцинировать от COVID-19 людей, которые уже получили препарат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США бустерные дозы вакцины от коронавируса получили уже более 20 млн человек.

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