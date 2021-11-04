Вашингтон, 4 ноября, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Перебои в работе социальной сети Instagram были зафиксированы в ряде стран мира 3 ноября, сообщил специализированный сервис Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Социальные сети

Большая часть жалоб поступила от жителей США, Великобритании и Германии. Они столкнулись с трудностями при открытии приложения, а также при подключении к серверу и попытках загрузить сайт. В нескольких стран мира также наблюдались проблемы в работе социальной сети Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, 2 ноября пользователи Instagram также сообщали о сбоях в работе сервиса.