Москва, , 02:55 — REGNUM Европейское подразделение Сбербанка Sberbank Europe AG заключило соглашение с группой инвесторов в Центральной и Восточной Европе о продаже крупных активов в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе российского банка.

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Общая сумма сделки составит порядка €500 млн (41 млрд рублей — ред.), включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного «Сбером», — говорится в сообщении.

Стоимость всех реализуемых активов составляет €7,329 млрд (610 млрд рублей), у банков 162 филиала и около 600 тыс. клиентов на конец прошлого года. Покупателями выступают группа AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited.

В Сбербанке отметили, что решение о сокращении присутствия в Центральной и Восточной Европе принято для того, чтобы «сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели». Одобрение этой сделки банк планирует получить в 2022 году.

В 2017 году глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что деятельность европейских подразделений будет оптимизирована в связи с жёсткими требованиями Европейского центрального банка и под санкциями со стороны иностранных партнёров России.

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