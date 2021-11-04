Каракас, , 02:54 — REGNUM Расследование о возможных преступлениях против человечности в Венесуэле было начато Международным уголовным судом (МУС), заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро 3 ноября в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Николас Мадуро Eneas de Troya

Речь идет об иске, касающегося событий 2017 года, когда по стране в течение нескольких месяцев проходили протесты, за время которых погибли более 120 человек и тысячи пострадали.

Мадуро и прокурор МУС Карим Хан подписали меморандум о взаимопонимании между правительством республики и судебным органом. Президент отметил, что венесуэльские власти уважают решение о начале расследования, но «не разделяют его».

Кроме того, глава республики подчеркнул, что Венесуэла гарантирует правосудие. Хан, в свою очередь, поблагодарил руководство страны за приглашение и приветствовал подписание меморандума, а также пообещал, что МУС проведет независимое расследование. Он также призвал не политизировать деятельность суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы объявил, что американский Центр Джимми Картера направит в республику международных наблюдателей для контроля за региональными выборами, которые назначены на 21 ноября.

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