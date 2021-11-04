Ла-Пас, , 02:54 — REGNUM МИД Боливии решил отозвать посла в Парагвае из-за выложенного в TikTok ролика, который посчитали оскорбительным. Об этом сообщает пресс-служба боливийского внешнеполитического ведомства.

Боливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В связи с дипломатическим недоразумением, которое произошло по вине посла Марио Кронембольда Апонте в Республике Парагвай, мы сообщаем, что он был незамедлительно вызван в МИД Боливии в Ла-Пасе», — рассказали дипломаты.

В МИД Боливии добавили, что главу дипломатического представительства в Парагвае уже отправили в отставку.

Ранее посол Боливии в Парагвае Марио Кронембольд Апонте опубликовал на своей странице в TikTok видео, где в ироничной манере рассказывал про парагвайский традиционный напиток терере. Это вызвало скандал и привело к тому, что парламент Парагвая проголосовал за признание посла персоной нон грата.