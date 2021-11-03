Саратов, 4 ноября, 2021, 02:43 — ИА Регнум. Возгорание произошло на четвёртом этаже здания бывшей гостиницы в Саратове. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 01:43 (00:43 мск). Пожар произошёл на четвёртом, самом верхнем этаже недействующего здания гостиницы. Огонь быстро охватил весь этаж, площадь горения составила 2400 кв. метров.

Уточняется, что здание гостиницы деревянное, обложено кирпичом. По данному адресу, согласно информации администрации региона, расположен объект культурного наследия муниципального значения «Дом И. И. Зейферт».

На месте пожара работают 15 пожарных расчётов. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в летнем домике на базе отдыха в Самаре.