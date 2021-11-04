Лиссабон, , 02:33 — REGNUM Роспуск португальского парламента одобрен Государственным советом Португалии 3 ноября, сообщается на сайте главы республики.

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В связи с этим в стране пройдут досрочные парламентерские выборы. Отмечается, что решение приятно большинством голосов совещательного органа.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября португальский парламент отклонил проект бюджета Португалии на 2022 год, который был представлен правительством республики. Перед этим против законопроекта выступила фракция Коммунистической партии страны.

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