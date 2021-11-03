Вашингтон, 4 ноября, 2021, 02:27 — ИА Регнум. Американская корпорация Google может возобновить сотрудничество с Пентагоном в рамках нового военного контракта, написала 3 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники.

Пентагон

Речь идёт о военном проекте Joint Warfighting Cloud Capability, реализация которого позволит Минобороны США модернизировать свои облачные технологии и получить преимущества на поле боя благодаря использованию искусственного интеллекта.

В 2018 году Google отказалась от сотрудничества с Пентагоном в рамках программы Project Maven. Военные планировали задействовать технологии компании для улучшения боевых беспилотников, однако это вызвало протест среди сотрудников Google. В результате стороны отказались от сотрудничества, и вскоре компания сообщила приверженности этическим принципам, которые не станет нарушать.

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По данным газеты, переговоры о сотрудничестве по новому контракту находятся в активной стадии. Вместе с тем в Google заявляют, что компания твердо привержена обслуживанию своих клиентов из государственного сектора, в том числе Минобороны США.