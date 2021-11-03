Богота, 4 ноября, 2021, 02:19 — ИА Регнум. Не менее 14 человек погибли в результате схода оползня в муниципалитете Мальяма на юго-западе Колумбии, 3 ноября сообщила газета El Tiempo.

(сс) Catherine Оползень

Ранее сообщалось о 12 жертвах природного явления. Кроме того, по меньшей мере десять местных жителей пострадали, а 20 — числятся в списках пропавших без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября при сходе оползня на острова Ява в Индонезии погиб один человек и еще один пострадал. Также оказались повреждены около 70 домов.