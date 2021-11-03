Вашингтон, 4 ноября, 2021, 02:12 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Австралии Мэрис Пэйн сотрудничество в рамках блока AUKUS, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Au.usembassy.gov AUKUS. Совместная онлайн-пресс-конференция лидеров США, Великобритании и Австралии

«Стороны обсудили трехстороннее партнерство Австралия-Великобритания-США (AUKUS) в сфере безопасности и пути углубления нашего сотрудничества с другими ключевыми партнерами и союзниками по поддержанию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ опубликовали переписку премьер-министра Австралии Скотта Моррисона с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам французского лидера, глава австралийского правительства не уведомлял Париж о срыве контракта на строительство подводных лодок. Позднее Австралия договорилась о строительстве субмарин с США в рамках альянса AUKUS.