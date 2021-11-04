Богота, , 02:01 — REGNUM Атака на военный патруль, совершенная в департаменте Касанаре в центральной части Колумбии, является террористическим актом. Об этом 3 ноября написал на своей странице в Twitter колумбийский президент Иван Дуке.

Колумбийский солдат

В результате нападения погибли четыре человека. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших. Он пообещал, что власти найдут преступников, совершивших теракт. В Боготе считают, что за атакой стоят члены бывшей повстанческой организации «Революционные вооруженные силы Колумбии».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Колумбии был обстрелян кортеж губернатора департамента Мета Гильермо Сулуаги.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии обстреляли кортеж губернатора