Париж, 4 ноября, 2021, 01:56 — ИА Регнум. С последним официальным визитом прибыла во Францию уходящая с поста канцлера Германии Ангела Меркель. Видеокадры встречи немецкого политика французскими гражданами распространила 4 ноября пресс-служба Елисейского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Местом заключительной встречи Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона был избран город Бон — столица бургундских вин и личная резиденция герцогов Бургундских. Жители города Бон очень тепло встретили фрау Меркель во время её последнего визита во Францию в качестве канцлера.

Город Бон был выбран для встречи немецкого и французского лидеров по личной инициативе Макрона. Визиту был придан характер семейной встречи, канцлера Германии сопровождал её супруг Иоахим Зауэр, а президент Франции встречал гостей вместе со своей женой Брижит Макрон.

Agence France-Presse отметило тёплый характер взаимоотношений, сложившихся между лидерами Франции и Германии. Президент Франции неоднократно отмечал важную роль Меркель в двусторонних отношениях, её выдержку и умение «слышать собеседника». Канцлер Германии, наряду с радушным приёмом, была награждена Большим крестом ордена Почетного легиона. Это самая высокая степень французской награды, которая была учреждена в 1802 году первым консулом Французской Республики Наполеоном Бонапартом. Во Франции она до сих пор остаётся знаком признания особых заслуг. Кавалером Большого креста ордена Почетного легиона является и президент России Владимир Путин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Ангеле Меркель уведомление о завершении срока её полномочий.