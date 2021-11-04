Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Президент США Джо Байден призвал сенаторов от Республиканской партии не блокировать законопроект, подразумевающий избирательную реформу в стране. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня сенаторы-республиканцы заблокировали обсуждение двухпартийного законопроекта о продвижении избирательных прав имени Джона Льюиса», — заявил американский президент.

Законопроект подразумевает расширение возможностей для регистрации избирателей, также он предусматривает почтовое и досрочное голосование. При этом сам Байден отмечает, что право голоса для США является священным. Также он обвинил республиканцев, что те поставили под угрозу «душу Америки».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в Сенате США проходило голосование по законопроекту о реформах в избирательной системе в стране.

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